Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, gelecek beş yılına talip olduğunu açıkladı

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, 10 aydır gece, gündüz demeden hizmet verdiğini belirttiği Amasya'nın gelecek beş yılına talip olduğunu açıkladı.

Partisi MHP'nin 31 Mart seçimleri aday tanıtım toplantısında 40 yıldır cerrah olarak hizmet verdiği Amasyalılara seslenen Bayram Çelik, "Yıllarca en sevdiğiniz canınızı bana emanet ettiniz. Bundan sonra da Amasya'yı güvenle emanet etmenizi bekliyorum" diye konuştu.

Kendisine güvenerek aday gösteren MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği konuşmasında üreten, çalışan, şeffaf ve hesap verebilir bir belediye anlayışına önem verdiklerini vurgulayan Çelik, "Amasya Belediyesi sanayiden tarıma, spordan turizme, kültürden sosyal hizmetlere nerede ihtiyaç varsa biz hep orada olacağız" şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Mustafa Akgül ve Merkez İlçe Başkanı Semih Aşkan'ın destek konuşmaları yaptığı program yapılan duaların ardından sona erdi. - AMASYA