Amasya Belediyesi 35 Personeli İşten Çıkardı

Politika

CHP'li Amasya Belediyesi, 35 personeli işten çıkardı.

Amasya Belediyesi'nde 35 personelin kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işine son verildiği bildirildi. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi yaptığı yazılı açıklamada, "Seçim döneminde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağımızı söylemiştik. Ancak geldiğimiz son aşamada bir aileden birden fazla kişinin çalıştığına dair tespitlerimizi tamamladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda 35 çalışma arkadaşımızla kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek yollarımızı ayırma kararı aldık" dedi.

31 Mart seçimlerinin üzerinden geçen 10 aylık süre zarfında titiz bir çalışma ile yapılan tespitler sonucunda 35 personel ile yollarını ayırma kararı aldıklarına değinen Sevindi, "Belediyemizde bir aileden birden fazla kişinin çalıştığı ve seçim döneminde işe alımların yapıldığı hepimizin malumudur. Bu durum, hakkaniyetli olmayıp toplumun tüm kesimlerini de rahatsız etmektedir. Seçim döneminde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağımızı söylemiştik. Ancak geldiğimiz son aşamada, bir aileden birden fazla kişinin çalıştığına dair tespitlerimizi tamamladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda, 35 çalışma arkadaşımızla kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek yollarımızı ayırma kararı aldık" ifadelerini kullandı. - AMASYA