Amasya Belediyesi Tahsilat Veznesini Taşıdı - Son Dakika
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Politika

Amasya Belediyesi Tahsilat Veznesini Taşıdı

Amasya Belediyesi Tahsilat Veznesini Taşıdı

Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Hızırpaşa Mahallesi İstasyon mevkisinde hizmet veren tahsilat veznelerini, TCDD'nin talep ettiği kira bedeli nedeniyle Borsa İlkokulu bölgesine taşıdıklarını söyledi.

17.07.2024 13:52  Güncelleme: 13:56
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Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Hızırpaşa Mahallesi İstasyon mevkisinde hizmet veren tahsilat veznelerini, TCDD'nin talep ettiği kira bedeli nedeniyle Borsa İlkokulu bölgesine taşıdıklarını söyledi.

Amasya Belediyesi'nin menfaatleri ve tasarruf tedbirleri kapsamında, vatandaşlara hizmet veren tahsilat veznesini taşıdıklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Devlet Demir Yollarına ait 35 metrekarelik arsa üzerinde hizmet veren tahsilat veznemizin bulunduğu alana DDY tarafından fahiş miktarda(6 aylık 36 bin 369 lira kira) kira talep edilmesinin ardından konuyu belediyemiz olarak değerlendirdik. Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle hükümetimiz tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında veznemizi arsası kendimizin olan Hızırpaşa Mahallesi Borsa İlköğretim Okulu yanında bulunan yeşil alana taşıdık. Hemşehrilerimiz emlak, çevre temizlik vergileri ve su fatura ödemelerini yeni yerinde yapabileceklerdi" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Amasya Belediyesi Tahsilat Veznesini Taşıdı - Son Dakika

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