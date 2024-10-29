Amasya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Politika

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar halkın yoğun katılımına sahne oldu. Ellerinde bayrakları sallayan çocuklar kutlamalara renk kattı.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende Amasya Valisi Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törende konuşma yapan Vali Önder Bakan, "Cumhuriyetimizin kuruluş ve ilanı olan 29 Ekim 1923, şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Geçtiğimiz yıl 100. yılını büyük bir gururla kutlamış, " Türkiye Yüzyılı'na" adım atmıştık. Bugün ise 101. yılını aynı heyecan içerisinde kutluyoruz" dedi.

Halk oyunu gösterisi yapılan tören askeri birlikler ile kamu kurumlarına ait araçların geçişinin ardından sona erdi. - AMASYA