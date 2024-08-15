Amasya'da deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kuruluyor - Son Dakika
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Politika

Amasya'da deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kuruluyor

Amasya\'da deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kuruluyor

Amasya Belediyesi, Doğa Hareketler Araştırma Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kurulması için protokol imzalandı. Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir Mahallesi'nde yapılacak olan istasyonlarda ölçümler yapılacak.

15.08.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
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Amasya'da deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kurulmasına ilişkin adımlar atıldı. Amasya Belediyesi, Doğa Hareketler Araştırma Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi bu amaçla işbirliği yapacak.

Birinci derece deprem kuşağında bulunan şehirde fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması için oluşturulan protokol, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday tarafından imzalandı.

Başkan Sevindi, "Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir Mahallesi'nde yapımına başlanacak deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarında ölçümleri izleyeceğiz" dedi.

Protokolle afet zararlarının azaltılması amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi Proje Grubu'nun geliştirdiği Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ve Doğa Hareketler Araştırma Derneği'nin "Çoklu parametre izleme yöntemi" ile Amasya il sınırları içerisinde bulunan Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir üzerinde bulunan fayların hareketleri ve jeofiziksel parametreleri gözlenecek. - AMASYA

Kaynak: İHA

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