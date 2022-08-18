Suluova Belediyesinden 4 bin kişilik aşure ikramı - Son Dakika
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Suluova Belediyesinden 4 bin kişilik aşure ikramı

18.08.2022 01:08
Suluova Belediyesinden 4 bin kişilik aşure ikramı

Amasya'nın Suluova Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirdi.

Amasya'nın Suluova Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Orta Mahalle Selimiye Caddesi ve Yeni Mahalle Salı Pazarı'nda 4 bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı. Başkan Fatih Üçok aşureyi elleriyle vatandaşa ikram etti. Belediye Başkanı Fatih Üçok, Muharrem ayı ile ilgili yaptığı konuşmada, "Suluova Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısıyla binlerce hemşerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin" dedi.

Üçok şunları söyledi:

"Muharrem ayı içerisindeyiz. İçerinde aşure gününü barındıran bir ay. Bizim için insanlık tarihi için biz Müslümanlar için önemli hadiselerin yaşandığı ayın gününü yaşıyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü Selimiye Caddemizde büyük bir kalabalıkla buluştuk ve hemşehrilerimize aşure tatlımızdan ikram ettik. İstedik ki bugün de Salı Pazarı'ndaki esnaflarımıza ve aynı zamanda şehrin bu bölgesinde ikamet eden hemşehrilerimize aşuremizden ikram edelim. Aşure birçok baklagillerden oluşan karma bir yiyecek, aslında farklılıkların zenginliğe dönüştüğü önemli bir yiyecek. Bizim ülkemizdeki toplumumuzu ifade ediyor, Suluovamıza da çok benziyor. Suluovamız da aşure gibidir. İlçemiz ülkemizin farklı illerinden gelmiş hemşehrilerimizin yaşadığı bir şehir. Farklı dili, mezhebi, kültürü olan hemşerilerimiz Suluova'da tek vücut olmuşlar."

Aşure ikramına Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yansıra Belediye Başkan Yardımcıları, Suluova Belediyesi Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA

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Suluova Belediyesinden 4 bin kişilik aşure ikramı Suluova Belediyesinden 4 bin kişilik aşure ikramı
Kaynak: İHA

Fatih Üçok, Suluova, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Suluova Belediyesinden 4 bin kişilik aşure ikramı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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