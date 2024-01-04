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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Kamu Kurumlarının Hizmet Kalitesini Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Kamu Kurumlarının Hizmet Kalitesini Artırmayı Hedefliyor

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kamu kurumlarının vatandaşlara daha kaliteli, etkin ve hızlı hizmet sunmayı amaçladığını belirtti. Vali Doruk, kamu kurumlarının faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların taleplerinin dikkate alınması ve kurumlar arasında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Amasya'da genel politikaların uygulanması ve hedeflere ulaşılması için tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine değindi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Kamu Kurumlarının Hizmet Kalitesini Artırmayı Hedefliyor
04.01.2024 - 09:30,
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Kamu kurumlarımızın temel hedefi vatandaşlarımıza daha kaliteli, etkin ve hızlı hizmet sunmaktır" dedi.

İl genelinde kamu kurumlarının 2023 yılı faaliyetlerinin genel değerlendirilmesinin yapıldığı ve 2024 yılı yatırım, plan ile hedeflerinin görüşüldüğü İl İdare Şube Başkanları toplantısına başkanlık eden Vali Doruk, "Bizler devletimizin temsilcileri olarak vatandaşlarımızı merkeze alan, onların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı amaç edinen, kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışarak kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanma anlayışla çalışmalıyız" diye konuştu.

Halkın dilekçe hakkının kullanılması, CİMER, Açık Kapı gibi başvuru yollarıyla kurumlara ilettikleri taleplerin dikkatle incelenip ve sonuçlandırılması hususunda özellikle ihtimam gösterilmesini isteyen Yılmaz Doruk, vatandaşların yöneticileri gördüğü zaman yapmış olunan hizmetler akıllarına gelmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde devletin belirlediği genel politikaların Amasya'da her düzeyde uygulanması ve beklenen hedeflere ulaşılması için tüm birimlerimiz koordineli bir şekilde çalışmasına önem veren Doruk, "Hepimizin idarecisi olduğumuz kurumlara yenilikler katması gerekiyor. Tarımda, sanayide, turizmde ve diğer alanlarda Amasya'mızın marka değerini en üst seviyelere çıkarmak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek için yeni fikirler ve projeler üretmeliyiz. Bunun için de tüm kurumlarımızın bir vücudun uzuvları gibi birlikte hareket etmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcıları ve kurum yöneticilerinin yer aldığı toplantıda kurumlarının işleyişine dair konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu. - AMASYA

Kaynak: İHA
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