Anadolu Kültürü Festivalinde Buluşma

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Türkiye Kültür Yolu Festivalinin temel amacının vatandaşları Anadolu kültürüyle biraraya getirmek olduğunu söyledi. Öncü, "Bu tür festivaller, uzaktan bakıldığında sadece bir eğlence niteliği gibi görünse de aslında temel amaç, vatandaşımızı Anadolu kültürüyle bir araya getirmektir" dedi.

Festival kapsamında bir çok alanda etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, "Bunların en önemlisi, kendi memleketimizin kültürünü gün yüzüne çıkarmaktır. O yüzden ben bu tür faaliyetleri hakikaten çok faydalı buluyorum. İlimizde üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Türkiye Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Erzurum'u 2025 yılında başkent olarak ilan etmişti. Bu amaçla 68 faaliyet gerçekleştiriyoruz. Sanırım bu hafta da kırkıncısını yapıyoruz. Çok değerli bir ilimiz var. Malum, 20 ilçemiz var; 25 bin kilometrelik çok büyük bir alan. Çok farklı kültür zenginliklerimiz mevcut. Dolayısıyla bu faaliyetlerle bu kültür zenginliğimizi besleniyor, vatandaşımızın farkındalığı da artıyor. O yüzden Anadolu'da bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesi çok kıymetli, çok değerlidir" diye konuştu. - ERZURUM