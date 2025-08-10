AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümündeyiz. Milletimizin hür yaşama iradesinin sütunlarından olan bu zaferi bir kere daha kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Anafartalar Zaferi'nin 110. Yılı Kutlandı - Son Dakika
