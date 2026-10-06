Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da konuştu: - Son Dakika
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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da konuştu:

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- "(Fon soruşturması) Sayın Cumhurbaşkanının 'Sonuna kadar gideceğiz' dediğini takip ediyoruz. Kıymetli bir irade bu"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon soruşturmasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sonuna kadar gideceğiz" dediğini, takip ettiklerini belirterek, "Kıymetli bir irade bu." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, partisinin Trabzon İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarının ucu nereye dayanırsa dayansın sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi.

Fon soruşturmalarında sonuna kadar gidilirse ancak sistemin arındırılabileceğini vurgulayan Ağıralioğlu, "Kim almışsa, kim suistimal etmişse, kim buradan garibanı dolandırmışsa, hangi partideyse, hangi bürokrasideki mevkideyse, neredeyse sonuna kadar gidilebilmeli, araştırılabilmeli. Adalet Bakanının iradesini kıymetli buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının 'Sonuna kadar gideceğiz' dediğini takip ediyoruz. Kıymetli bir irade bu." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevki ve hakemlerle ilgili soruşturmalara ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Bu tür durumlarda, 'Bendense, bizdense' demeden memleketi temizlemek lazım. 'Bizim adam' diye bir şey yok. 'Hırsız bizdense, biz bizden değiliz. Kabahatli bizdense, biz bizden değiliz' demeyi öğrenmeliyiz. Kabahatli kimse, kime değiyorsa herkesin hesabını vermesi lazım ki bu ülke yaşanabilir hale gelsin. Trabzon'un alnına kimse leke süremez. Bizim memleketimizin bir mizacı, bir duruşu vardır. Biz kendi yanlışımızla yüzleşebildiğimiz için asaletli bir milletiz, asaletli bir şehriz. Kabahatimiz oldu mu, 'Bu bize yakışmadı' diyebiliriz. Dolayısıyla bu süreci takip edecek mekanizmalardan tek ricamız, kime değerse değsin adaletin herkese eşit uygulanmasıdır."

Kaynak: AA
Fon SoruşturmasıPolitikaTrabzonSon Dakika

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