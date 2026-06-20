Anahtar Parti Gümüşhane'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Zeki İşcan ve Fatih Yalçın, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İşcan, kentteki bir kafede düzenlenen toplantıda, partisinin projelerini anlatmak için illerde temaslarda bulunduklarını belirtti.

Anahtar Parti'nin tüm teşkilatlarının dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden İşcan, mazlumların yanında durmaya söz verdiklerini vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ise milletin derdine derman olmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

İlk günden beri siyasete bir nezaket getirmeye çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Eleştirirken belli etik ilkeler ışığında hareket etmeye çalışıyoruz. Partilerle, liderlerle, siyasi figürlerle kavga etmek yerine, sorunlarla kavga etmeyi tercih ediyoruz." dedi.

İşcan ve Yalçın, esnafı ve bazı dernekleri de ziyaret etti.