Anahtar Parti Keçiören ve Altındağ Açılışlarını Gerçekleştirdi

Politika

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Keçiören ve Altındağ ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı.

Partisinin Keçiören İlçe Başkanlığının açılış töreninde konuşan Ağıralioğlu, 81 günde 81 ilde parti başkanlığı kurmayı hedeflediklerini söyledi. Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'yi memleketin çözülmez sorunlarının çözülebileceği iradenin sembolü olsun diye kurduk. Kilit sorunları var memleketimizin, Anahtar sorunları çözsün diye kuruldu." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Altındağ İlçe Başkanlığının açılışına katılan Ağıralioğlu, parti olarak seçime hazır olduklarını belirtti. Ağıralioğlu, "Beraberliğimizin memlekete umut olmasını diliyorum. Açılışına nezaret ettiğiniz partimiz Türk milletini sarıp sarmalamak, ayağa kaldırmak zorunda." diye konuştu.

Açılış törenlerinde, Genel Başkan Ağıralioğlu ile beraber Keçiören İlçe Başkanı Hamza Serhat Yeniçeri ve Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Serkan Karanfil de konuştu.

Öte yandan Ağıralioğlu, açılışların ardından İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Mazhar Gökhan Özdemir tarafından karşılanan Ağıralioğlu, parti il başkanları ve yönetim kuruluyla da toplantı yaptı.