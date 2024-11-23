Anahtar Parti Samsun için yeni yol haritasını açıklayacak - Son Dakika
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Politika

Anahtar Parti Samsun için yeni yol haritasını açıklayacak

Anahtar Parti Samsun için yeni yol haritasını açıklayacak

ANAHTAR Parti Samsun İl Başkanı Ahmet Karkucak, bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla partisinin Samsun'daki faaliyetlerine resmen başlayacak.

23.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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ANAHTAR Parti Samsun İl Başkanı Ahmet Karkucak, bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla partisinin Samsun'daki faaliyetlerine resmen başlayacak.

Karkucak, Samsun özelinde başlayacak çalışmaların yanı sıra, partinin yerel ve ulusal düzeyde hayata geçirmeyi planladığı projeler ve hedefler detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacak. Anahtar Parti'nin Samsun'da yeni yol haritasının paylaşılacağı ve şehre olan katkılarının anlatılacağı toplantıya Anahtar Parti'nin önemli isimleri katılacak.

İYİ Parti'den ayrılarak Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'daki temsil görevini güvenilir bir isim olarak öne çıkan Ahmet Karkucak'a devretti. Anahtar Parti Kurucu İl Başkanı Ahmet Karkucak, bugün saat 13.00'te Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Anahtar Parti Samsun İl Başkanı Ahmet Karkucak, yapılacak toplantı öncesi şöyle konuştu: "Samsun'da güçlü bir ekip ve kararlılık ile yola çıkıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek ve halkımızın beklentilerini karşılayacak nitelikte projeler geliştirdik. Bunların hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışacağız."

İl Başkan Yardımcısı Alper Sancak ise "Samsun'da yeni bir siyasi anlayış inşa etmeye hazırız. Daha şeffaf, katılımcı ve liyakatli dava anlayışıyla hareket edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Anahtar Parti Samsun için yeni yol haritasını açıklayacak - Son Dakika

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