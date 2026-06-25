Anayasa Aykırılık Önergesi Reddedildi

ANAYASAYA AYKIRILIK ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

CHP grubu, teklifin anayasaya aykırı olduğunu belirten önergesi üzerine görüşmelere başlandı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün önergenin gerekçesini açıklamasının ardından Komisyon Başkanı Yüksel, önergeyi oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

'TÜRKİYE'NİN TEMEL MESELESİ VATANDAŞIN YARGIYA OLAN GÜVENİNİN AŞINMASIDIR'

Ardından teklifin tümü üzerine görüşmelere geçildi. İlk sözü Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin aldı. Şahin, "Bugün önümüzde yine bir yargı paketi var. Adı büyük, gerekçesi tanıdık, iddiası ise aynı; yargılamalar hızlanacak, dosyalar azalacak, mahkemeler rahatlayacak, vatandaşın adalete erişimi kolaylaşacak. Elbette yargının etkin işlemesi önemlidir, elbette makul sürede yargılanma, usul ekonomisi ve dosya yükünün azaltılması hukuk devletinin göz ardı edemeyeceği başlıklardır lakin adalet yalnızca dosya kapatmak değildir. Mahkemelerin iş yükünü azaltmak, tek başına vatandaşın adalete eriştiği anlamına da gelmez ve gelmiyor. Bugün Türkiye'nin temel meselesi sadece mahkemelerin yoğunluğu değildir, asıl mesele vatandaşın yargıya olan güveninin her geçen gün biraz daha aşınmasıdır. İnsanlar artık mahkemelerin ne kadar hızlı çalıştığından önce adil çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Kararların hukuka göre mi yoksa siyasi ve idari tercihlere göre mi şekillendiği tartışılıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının dahi uygulanmadığı bir iklimde hukuk devletinin geleceğine dair derin bir kaygı duyuluyor" ifadelerini kullandı.

'ADALET BAKANI'NIN YAPTIRIM ÇAĞRILARIYLA ANILIYOR OLMASI AĞIR BİR İTİBAR KAYBIDIR'

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise teklifle ilgili, "AK Parti, 'Hak, hukuk, adalet' diyerek iktidara geldi. Bugün ise Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'nda Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü tartışmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanının adı doğrudan yaptırım çağrılarıyla birlikte anılıyor. Bu durum, Türkiye açısından ağır bir itibar kaybıdır. İktidarın yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak yerine uluslararası kamuoyunda siyasallaşmış bir yapı algısını güçlendirmesi, ülkemizin hukuk devleti karnesine, demokratik itibarına ve yatırımcı güvenine ciddi zarar veriyor. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Adalet Bakanının adı Avrupa Parlamentosu raporunda doğrudan yaptırım çağrısıyla birlikte geçiyor. Bu tabloyu yaratan muhalefet değil, liyakati, kurumsal teamülleri ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran siyasi anlayıştır. Hal böyle olunca bir milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi olarak şahsımın cezaevi görüşmemin engellenmesini geçtim, Parlamentoda grubu bulunan İYİ Parti'nin Genel Başkanının cezaevi ziyaretinin engellenmesine de diyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

'CEZA İNDİRİMİ, TCK-158, IBAN MAĞDURLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILMASINI BEKLEDİĞİMİZ HUSUSLARDI'

Teklifin içeriğine dair bilgiler paylaşan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Teklif içerdiği maddeler itibarıyla oldukça güzel ama bu teklifte olması gereken bazı hususlar da elbette ki lazımdır. Yine kamuoyunda ciddi anlamda tartışılan ceza infaz indirimi, TCK-158 IBAN mağdurları, Covid-19 yasasındaki o 3 yılın 5 yıla çıkarılması gibi hususlar daha evvel kamuoyunda tartışılan ve bizim Cumhur İttifakı tarafları, mensupları, bazı sözcüler tarafında da kamuoyunda konuşulan ve gerekli düzenlemeler yapılmasını beklediğimiz hususlardı. Bu konuda bugün itibarıyla belki Komisyonumuza bir yasa teklifi sunulmadı. Ancak biz şunu biliyoruz. hem Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve çalışma arkadaşları hem de biz Cumhur İttifakı olarak bu hususların çözüme kavuşması hususunda çalışmanın tamamlanmadığını biliyoruz ama bu konuda bir çalışma yok değil, çalışma var ama bugüne yetişmiş bir hali yok. Eğer yetişebilir ise bugün bazı sorunların, bazı eksikliklerin giderilmesi hususunu teklif olarak sunup kamuoyundaki bu haklı beklentiyi gidereceğiz" dedi.

'BİNLERCE YURTTAŞ AYLARDIR YAPILACAĞI SÖYLENEN DÜZENLEMELERİ BEKLİYOR'

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise kanun yapma tekniğini eleştirdi ve şöyle devam etti;

"Çek kanunu, ehliyet affı bekleyenler, esnaf, kamuoyunda IBAN mağdurları TCK-158, bugün barış ve demokratik toplum sürecinde hapishanelerden demokratik siyaset yasalarına kadar binlerce yurttaş aylardır yapılacağı söylenen düzenlemeleri bekliyor. IBAN mağdurlarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Komisyon Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel çokça açıklama yaptı. Bu da büyük bir haklı beklenti yarattı ancak bu haklı beklentinin bugün bu pakette karşılanmadığını görüyoruz. İnsanlar, toplum bu açıklamalara güvenerek bekledi, umutlandı ancak ceza tehdidi altında olan ya da cezaevinde tutulan binlerce genç için hala bir çözüm gerçekleştirilmedi. İnsanların adalet beklentisini erteleyerek ya da belirsiz zamanlara bırakarak açıkçası sorumluluktan kaçınamayacağını özellikle iktidara söylemek gerekir."

'BU ÜLKENİN İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL BİR PROBLEMİ VAR'

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise Türkiye'de yargının etkin ve verimli çalışmadığını vurgulayarak, "Bu ülkenin infaz hukukunun temel bir problemi var. Aramızda deneyimli, çok saygın hukukçular var ve bu arkadaşlarımızın her biri mesleğinde yüzlerce dosya bakarak, görerek geldi; şu anda içimizde herhangi bir arkadaşımızın infaz hukukunun hesaplamasını yapabilme yetisi ne yazık ki bu karışık mevzuat nedeniyle yok, neredeyse programlar dayanmıyor. Ben artık, 'En iyi cezaevinde yatanlar hesaplıyor, gidin, onlara hesaplatın çünkü biz belki rakam olarak görüyoruz. Matematiksel bir rakam olarak görüyoruz, cezaevinde yatan için o bir saat ya da bir gün ömürden giden ya da gelen bir gün, en sağlıklı onlar hesaplarlar' diyorum, oraya sevk ediyorum, vallahi, günü gününe, saati saatine hatta, 'Hangi saatte girdin?' diyor" değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin maddeleri ile ilgili komisyon toplantısı devam ediyor.