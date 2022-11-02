Anayasa değişikliği için ziyaret trafiği! AK Parti önce CHP sonra da HDP'ye gidecek - Son Dakika
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Anayasa değişikliği için ziyaret trafiği! AK Parti önce CHP sonra da HDP'ye gidecek

02.11.2022 15:26

Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamındaki ziyaretlerine başlayan AK Parti tarafı, saat 15.30'da CHP'ye, 16.30'da da HDP'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Başörtüsü konusunda anayasa değişikliği yapmaya hazırlanan AK Parti, yoğun görüşme trafiğine başlıyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence talebi ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el yükselterek 'anayasa değişikliği' çağrısı yapmasıyla başlayan çalışmalar hız kazandı.

ÖNCE CHP'YE SONRA HDP'YE GİDECEKLER

İktidar partisi temsilcileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün CHP ve HDP'yi ziyaret edecek. İki isim, önce saat 15.30'da CHP'ye, 16.30'da ise HDP'ye gidecek.

ÖMER ÇELİK DUYURMUŞTU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle yapılan toplantının ardından düzenlediği basın açıklamasında, anayasa değişikliği için partilere ziyaret gerçekleştireceklerini belirtmişti.

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AK Parti heyetinden CHP Meclis Grubu'na ziyaret AK Parti heyetinden CHP Meclis Grubu'na ziyaret AK Parti'nin anayasa değişikliği için trafiği başlıyor! Önce CHP sonra HDP'ye gidecekler AK Parti'nin anayasa değişikliği için trafiği başlıyor! Önce CHP sonra HDP'ye gidecekler

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Son Dakika Politika Anayasa değişikliği için ziyaret trafiği! AK Parti önce CHP sonra da HDP'ye gidecek - Son Dakika


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