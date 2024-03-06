Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya Seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi gereğince AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. - ANKARA

06.03.2024 01:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi gereğince AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı
    00:20 Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı

    Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği bir kahvehanede bir vatandaş ile tartıştı. Elindeki mikrofonu fırlatıp vatandaşın üzerine yürüyen Güloğlu'nu, araya giren vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

  • Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ula'da Seçim Çalışmalarını Sürdürdü
    00:07 Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ula'da Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

    Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ula ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Karabörtlen Mahallesi'ndeki kahvehanede mahalle sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi. Ziraat Bankası ATM'sinin yenilenmesi talebi üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüşen Ayaydın, yeni bir ATM'nin 15 gün içinde mahalleye geleceğini müjdeledi. Ayaydın, ayrıca sulama, içme suyu ve kara yolları gibi konularda da hızlı çözümler sunacağını belirtti. Arıcıların ve çiftçilerin sorunlarına da değinen Ayaydın, seçilmesi halinde MUSKİ Genel Müdürü'nü görevden alarak su faturalarını düşüreceğini ve imar sorunlarını çözeceğini ifade etti. Ayaydın, Ula'nın doğal gaza kavuşması ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışacağını vurguladı. Ayrıca, yeni evleneceklere bir yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceğini duyurdu.

  • Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından 'Diriliş Buluşmaları' programı gerçekleştirildi
    23:55 Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından 'Diriliş Buluşmaları' programı gerçekleştirildi

    Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları' programı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Filistin'e destek ve İslam'a olan desteğin vurgulandığı konuşmalar yapıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

  • YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesin aday listelerini yayımladı
    23:47 YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesin aday listelerini yayımladı

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. İstanbul, 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il olurken, diğer büyükşehirlerde de çeşitli siyasi parti ve bağımsız adaylar seçime katılacak.


00:49 TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı
00:20 Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı
23:00 CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi
22:41 Hizbullah, İsrail’e çok sayıda füzeyle saldırdı Hizbullah, İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırdı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
22:29 Rusya ve Çin, Ay’da nükleer santral kuracak Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kuracak
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 02:41:27. #1.13#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement