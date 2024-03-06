Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya Seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi gereğince AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. - ANKARA
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Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği bir kahvehanede bir vatandaş ile tartıştı. Elindeki mikrofonu fırlatıp vatandaşın üzerine yürüyen Güloğlu'nu, araya giren vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ula ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Karabörtlen Mahallesi'ndeki kahvehanede mahalle sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi. Ziraat Bankası ATM'sinin yenilenmesi talebi üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüşen Ayaydın, yeni bir ATM'nin 15 gün içinde mahalleye geleceğini müjdeledi. Ayaydın, ayrıca sulama, içme suyu ve kara yolları gibi konularda da hızlı çözümler sunacağını belirtti. Arıcıların ve çiftçilerin sorunlarına da değinen Ayaydın, seçilmesi halinde MUSKİ Genel Müdürü'nü görevden alarak su faturalarını düşüreceğini ve imar sorunlarını çözeceğini ifade etti. Ayaydın, Ula'nın doğal gaza kavuşması ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışacağını vurguladı. Ayrıca, yeni evleneceklere bir yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceğini duyurdu.
Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları' programı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Filistin'e destek ve İslam'a olan desteğin vurgulandığı konuşmalar yapıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. İstanbul, 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il olurken, diğer büyükşehirlerde de çeşitli siyasi parti ve bağımsız adaylar seçime katılacak.
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