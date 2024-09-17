Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel\'e 72 saat süre verdi

Politika

Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

Anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesini isteyen Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kendisine "Benim HÜDA-PAR'a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikrop, mikroptur" sözleriyle tepki gösteren ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Sen bu HÜDA-PAR'a ne diyorsun Devlet Bey?" diye seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruyla cevap verdi.

"SANA BİR SORU SORACAĞIM"

Yapıcıoğlu, CHP lideri Özgür Özel'e seçim beyannamesini hatırlattı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımızdan, CHP Genel Başkanı'na soru:" yazarak, şunları kaydetti: "Özgür Efendi! Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler.

"SINAV SÜRESİ 72 SAATTİR"

Soru şu: 'Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP'nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız' cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır. Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir."

İşte Yapıcıoğlu'nun o paylaşımı;