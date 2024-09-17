Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi - Son Dakika
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Politika

Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi

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CHP lideri Özgür Özel'in HÜDAPAR ile ilgili sözlerine tepki gösteren Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'nin seçim beyannamesinde cumhuriyetin 6 ilkesini kaldırma sözünü hatırlatarak Özgür Özel'e 72 saat süre verdi.

17.09.2024 09:44  Güncelleme: 09:55
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Anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesini isteyen Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kendisine "Benim HÜDA-PAR'a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikrop, mikroptur" sözleriyle tepki gösteren ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Sen bu HÜDA-PAR'a ne diyorsun Devlet Bey?" diye seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruyla cevap verdi.

"SANA BİR SORU SORACAĞIM"

Yapıcıoğlu, CHP lideri Özgür Özel'e seçim beyannamesini hatırlattı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımızdan, CHP Genel Başkanı'na soru:" yazarak, şunları kaydetti: "Özgür Efendi! Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler.

"SINAV SÜRESİ 72 SAATTİR"

Soru şu: 'Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP'nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız' cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır. Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir."

İşte Yapıcıoğlu'nun o paylaşımı;

Anayasa tartışması alevleniyor! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel\'e 72 saat süre verdi

Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel, Politika, HÜDAPAR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Enis Gülabigül:
    Helal olsun sana Yapıcıoğlu tek başına bir ordusun 212 392 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    4 madde asla değişemez başka işlerle uğraşin 295 96 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Tebrıkler zekarıya bey 136 250 Yanıtla
  • Turgut yılmaz:
    Hudapar koptu geliyor helal olsun geliyor gelmekte olan 127 229 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    Adam haklı beyler. Dağılın. 136 181 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    sen kimsin ki soru soruyorsun KURUFASULYEDEN nimetler 90 121 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    İlkeler çağın gerisinde kaldı.. daha yeni, daha bilimsel ilkeler yer almalı anayasada.. 104 70 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    hepiniz aynısınız kamera karşısında ahkam kesiyorsunuz yüz yüze gelince ses yok 122 19 Yanıtla
  • Kafa Kontak:
    FB bir tutkudur 53 40 Yanıtla
  • YoH null:
    sıradaki haber gelsin 41 12 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi - Son Dakika
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