Ankara Başsavcılığı'ndan CHP Kurultayı İddianamesine İtiraz - Son Dakika
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Politika

Ankara Başsavcılığı'ndan CHP Kurultayı İddianamesine İtiraz

26.06.2025 13:32
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarına dair hazırlanan iddianameye itiraz etti. Başsavcılık, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve rüşvet suçu kapsamında eylemlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildikten sonra görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianameye usul ve esas yönünden itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilen 13 Haziran 2025 tarihli itiraz dilekçesinde, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğu ve Erkan Aydın'ın 7 Temmuz 2018 ile 14 Nisan 2023 tarihleri arasında milletvekili olduğu belirtildi. Ayrıca dilekçede suç tarihinin 4-5 Kasım 2023 olduğu vurgulandı. Bu nedenle yargılamanın, genel hükümler kapsamında Asliye Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girdiği vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığına ilişkin hazırlanan iddianamenin, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildikten sonra görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı usul ve esas yönünden itiraz etti.

Öte yandan Başsavcılık, sanıkların eylemlerinin 'rüşvet' suçu kapsamında kalıp kalmayacağının değerlendirilmesi bakımından ise şu değerlendirmeyi yaparak görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğunu vurguladı:

"Kamu görevlisi sıfatı taşımayan parti delegelerine sunulan menfaatlerin TCK 252 kapsamında rüşvet suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığının açık olduğu ve ilgili belediye ve iştiraklerinde görevli olan kişilerin eylemleri ile alakalı bir anlatımın iddianame anlatımında da bulunmadığı hususu karşısında kamu davasının mecburilik ilkesi ve davasız yargılama olmaz prensibi de dikkate alındığında rüşvet suçuna ilişkin ayrıca suç duyurusunda bulunularak yürütülecek ayrı bir soruşturma neticesinde delillerin takdir edilebileceği, açıklanan nedenlerle görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakta."

'Olayın geçmişi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ,Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ankara Başsavcılığı'ndan CHP Kurultayı İddianamesine İtiraz - Son Dakika

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