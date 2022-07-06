Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: '2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. - Son Dakika

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