Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mansur Yavaş, mesajında, Ramazan Bayramı'nın hayırlara ve tükenmek bilmeyen yaşama sevincine vesile olması temennisinde bulundu. Ramazan Bayramı öncesinde Başkent'in cadde ve bulvarlarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yavaş, merkez ve ilçe mezarlıklarında temizlik çalışmalarının tamamlandığını, zabıta ekiplerinin de gıda denetimlerini sıklaştırdığını aktardı.

Yavaş, Başkent 153, ASKİ, EGO ve Ankara Zabıtası gibi belediyenin birçok biriminin bayramda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"EGO otobüslerimiz, metro, ANKARAY ve teleferik seferlerimiz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bayram tatili nedeniyle Ankara'dan ayrılacak ya da Ankara'ya gelecek tüm vatandaşlarımız için AŞTİ'de güvenlik önlemlerimizi artırdık. Dileyen tüm şehit yakınlarımız ise Başkent 153 Çağrı Merkezimizden araç talep ederek şehitlik ziyaretinde bulunabilecek. İtfaiye ekiplerimiz ile ANFA Güvenlik personelimiz ise oluşabilecek sorunlara müdahale etmek üzere 24 saat görevlerinin başında olacak. Bu vesileyle, şehit yakınlarımızın, kahraman gazilerimizin, geleceğimizin ışığı evlatlarımızın, elleri öpülesi büyüklerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA