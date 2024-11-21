Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Basın Açıklaması Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde Basın Açıklaması Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 29. Dönem üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yaparak çocuk hakları ihlallerine dikkat çekti. Etkinlikte çocuklar, pankartlarla haklarını savundu.

21.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 29. Dönem üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Çocuklar basın açıklamasında ve hazırladıkları pankartlarla çocuk hakları ihlallerine dikkat çekti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 29. Dönem üyeleri gerçekleştirdikleri basın açıklamasında çocuk hakları ihlallerine dikkat çekti. Çocuk Meclisi binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından vatandaşlara 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili soru sorarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Programa Çocuk Kulüpleri üyeleri de katılarak mini koro gösterisi sergiledi.

"Çocuğuz ve haklarımız var demek için buradayız"

Çocuk Meclisi 29. Dönem Başkanı Miray Eroğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri olarak, çocuk haklarını hatırlamak, hala bilinmeyen ve göz ardı edilen konuları hatırlatmak için buradayız. 'Çocuğuz ve haklarımız var' demek için buradayız" diye konuştu.

Çocuk Meclisi 29. Dönem Üyesi Feyza Reyyan Coşkun ise, "18 yaşından küçük her birey çocuktur ve çocuk olmasından kaynaklanan hakları vardır. Çocuk hakları, insan haklarıdır. İnsan hakları gibi çocuk hakları da doğduğumuz andan itibaren sahip olduğumuz yasal, evrensel haklardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika

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