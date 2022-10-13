Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi

13.10.2022 21:39

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili meclis üyelerinin suya yüzde 50 indirim önergesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinden sonra bir adım da Kahramanmaraş'ta CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinden geldi. Kahramanmaraş'ta CHP ve İYİ Partililerin sunduğu suya yüzde 50 indirim teklifi bu sefer AK Parti'nin oylarıyla gündeme dahi alınmadan kabul edilmedi. Duruma tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İşte AKP'nin iki yüzlü siyaseti budur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili meclis üyelerinin suya yüzde 50 indirim önergesi, tartışmaları da beraberinde getirmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ'nin maliyeti 24 lira olan suyu 13 liradan satmak zorunda kalacağını belirterek önergeyi reddetti. İkinci kez Meclis'e gelen önerge kabul edildi. Belediye meclis kararının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

CHP VE İYİ PARTİLİLERDEN MARAŞ'TA YÜZDE 50 İNDİRİM TALEBİ

Ankara'da alınan kararın ardından Kahramanmaraş'ta CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri harekete geçti. AK Parti'nin 43, MHP'nin 10, İYİ Parti'nin 5 ve CHP'nin 3 üye ile temsil edildiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde Millet İttifakı meclis üyeleri Ankara'da olduğu gibi suya yüzde 50 indirim yapılması için tekliflerinin oylanmasını istedi. Oturumda CHP adına söz alan Meclis Üyesi Mustafa Kaykı'ya AK Partili Başkanvekili Arif Şen, "Bu teklifinizin gerekçesi nedir?" diye sorarak teklifin gündeme alınmasını istemedi.

AK PARTİ VE MHP REDDETTİ

CHP'li Kaykı, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi kendilerinin de suya indirim yapabileceğini belirterek, ""Kahramanmaraş'ın suyu yüksek fiyata içtiğini görüyoruz. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri olarak bunu oylanmasını istiyoruz. Vatandaşımızın suyu çok pahalı içtiği bir gerçektir. Biliyorsunuz, Ankara'da da yüzde 50 indirim oldu. Biz Kahramanmaraşlı halkımıza ucuz su içmesini istiyoruz. Gerekçesi, vatandaş çok zor durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu yaptıysa biz de yapabiliriz. Oylanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Oylama AK Parti ve MHP bloğunun oylarıyla reddedildi. Öte yandan AK Parti'li üyeler Ayşe Cesur ve Ayfer Çerçi, CHP'li meclis üyesi Mustafa Kaykı'nın cep telefonuyla çekim yapmasına tepki gösterdi. Cesur ve Çerçi, Çekim yapamazsınız. Sizi yargıya taşıyacağız" dedi.

"İKİYÜZLÜ SİYASET"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapılmasını meclisten geçiren AK Parti'nin Kahramanmaraş'ta aynı teklifi gündeme dahi almadığını söyledi. Öztunç, "Aynı önergeyi bugün biz Kahramanmaraş'ta verdik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ndeki Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Parti'li meclis üyeleri, 'Kahramanmaraş'ta da suya yüzde 50 indirim yapılsın' dediler. Ama, AK Partili üyelerin oylarıyla önergesi gündeme dahi alınmadı. AK Parti'nin iki yüzlü siyaseti budur. Ankara'da su ucuz satılsın diyorlar, Kahramanmaraş'ta pahalı satılsın diyorlar. Üstelik son 12 ayda Kahramanmaraş'ta suya yüzde 105 zam yapıldı. Kim yaptı? AKP'li belediye yaptı. Kahramanmaraş su havzası en yüksek illerden birisidir ama en yüksek fiyata su tüketen illerden de birisidir aynı zamanda" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Son dakika haber... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü 37 yıllık çiftin 21 yıllık terzilik mesaisi 37 yıllık çiftin 21 yıllık terzilik mesaisi

Kahramanmaraş, Ali Öztunç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:35 Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:14 Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 23:28:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement