Ankara Büyükşehir Belediyesi Togo Kulelerinin yıkım ihalesine çıkıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Togo Kulelerinin yıkım ihalesine çıkıyor

15.08.2022 11:30

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri'yle ilgili harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri'yle ilgili harekete geçti. ABB, geçtiğimiz ay Danıştay 6. Dairesi'nin oy birliğiyle aldığı ve kesinleşen "kulelerin 1,50 emsale düşürülmesi" kararının ardından 1 Eylül 2022 tarihinde "TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi" ihalesine çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından imar değişikliğindeki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek mahkeme kararıyla 2019 yılında mühürlenen ve rantın sembolü olarak gösterilen TOGO Kuleleri hakkında yeni bir karar daha alındı.

ABB Meclisi'nde TOGO Kuleleri hakkında alınan "1,50 emsale düşürülmesi" kararına karşı yapılan itirazın Danıştay tarafından kesin olarak reddedilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gizli emsallerle birlikte 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat için yıkım ihalesi yapılacak.

Yıkım ihalesi canlı yayında

Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'te Ankara Büyükşehir Belediyesi 1.kat Encümen Salonu'nda "TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi" ihalesine çıkacak.

İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal hesapları ile ABB TV'den canlı olarak yayınlanacak.

ABB yetkilileri konuyla ilgili olarak, TOGO Kulelerinin tüm süreçlerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca mahkeme kararlarının uygulanacağını belirtti. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Danıştay, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediyesi Togo Kulelerinin yıkım ihalesine çıkıyor - Son Dakika

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