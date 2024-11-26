Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar - Son Dakika
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Politika

Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

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İçişleri Bakanlığı kararıyla 3. kez görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara'da MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edeceği iddiası büyük ses getirdi. Bahçeli ''Ahmet Türk ile görüşecek misiniz?'' sorusuna ''Kendisi değerli bir şahsiyet, görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağaların kapısı her zaman açık olur'' yanıtını verirken konuyla ilgili açıklama yapan Türk ''Öyle bir talebimiz yok, öyle bir randevu da yok. Kendiliğinden oluşmuş bir şey'' dedi.

26.11.2024 13:07  Güncelleme: 13:30
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Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği iddia edildi.

BAHÇELİ'YE KORİDORDA KRİTİK SORU

Partisinin grup toplantısının ardından "Ahmet Türk ile görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt veren MHP lideri Bahçeli "Kendisi değerli bir şahsiyet, görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağaların bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı her zaman açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasındandır" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR TALEBİMİZ YOK"

TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyareti sırasında Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Ahmet Türk ise "Böyle bir talep yok randevu da yok. Barış için uzatılan her eli tutarız barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılır" yanıtını verdi.

"YÜZ YÜZE TEMAS BİR AN EVVEL YAPILSIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili 22 Ekim'de yaptığı çağrısını yineleyerek, "22 Ekim'de ne demişsek arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimizdir" demişti.

Ankara\'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk\'ten art arda açıklamalar

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Son Dakika Politika Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Barışınızın da çözümünüzün de A...Q 78 7 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    kim kimle demleniyormuş bu milleti salak yerine koyduğun yeter 42 12 Yanıtla
  • soner yavuz:
    allah rızası için akıllı olan bir kişi bu bakçeliyi bir doktora götürsün baştan aşağı kontrolden geçirilsin bu bahçeli son zamanlarda acil vaka ben bunun türklüğünden bile şüphe etmeye başladım 31 9 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    CHP demleniyor diyen MAKARNACI KÖMÜR DÜRÜM AYRAN 100 tl ciler nerdesiniz 18 9 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Erken seçim olsun acil Osandık artık bu çıkarınız da 14 13 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    bütün bu kavganın kökünde Atatürkü milliyetçilik ilkesi yatiyor. 0 0 Yanıtla
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