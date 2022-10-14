Ankara haberi | Yenimahalle'nin 2023 bütçesi 1 milyar 550 milyon - Son Dakika
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Ankara haberi | Yenimahalle'nin 2023 bütçesi 1 milyar 550 milyon

14.10.2022 11:59
Ankara haberi | Yenimahalle'nin 2023 bütçesi 1 milyar 550 milyon

Ankara haberleri: Yenimahalle Belediyesi'nin 2023 yılı mali bütçesi, ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüldü.

Yenimahalle Belediyesi'nin 2023 yılı mali bütçesi, ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Yeni dönem bütçesi, 1 milyar 550 milyon Türk lirası olarak belirlendi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Toplantıda meclis üyelerine bugüne kadar yapılanları aktaran Başkan Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden bugüne vatandaşın vergilerini halka fayda sağlayacak projelere yatırıyoruz. Yenimahalle'nin her yıl sağlıklı bir şekilde gelişimi için bütçeyi denk kullanmak, gereksiz yatırımlar yapmamak bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. 2009 yılından bugüne gösterdiğimiz bu özen Yenimahalle'yi Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye konumuna ulaştırdı" dedi.

Yenimahalle'ye yapılan yatırımların 2023 yılında da aralıksız süreceğini belirten Yaşar, "Ülkemiz uzun bir süredir ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Yaşanan maliyet artışları ve enflasyon yüksekliği vatandaşlarımız kadar yerel yönetimleri de olumsuz etkiliyor. Yaşanan tüm bu sıkıntılara rağmen bürokratlarımızla birlikte bütçe kullanımında elimizden gelen tüm özeni gösteriyor, tasarrufu ön plana alarak hizmette kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz. Yeni dönemde de vatandaşın ihtiyaçlarını göz önüne alarak yatırımlarımız aralıksız sürecek" dedi.

"Yenimahalle'de yatırımlar devam edecek"

Yaşar, "Ekim ayı sonunda Turgut Özal Mahallesi'ne konumlandıracağımız 100'üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi'nin temelini atacağız. Bunun yanında yine aynı mahallemize kreş ve gündüz bakımevi ve Cumhuriyet Parkı'nın yapımını tamamlayacağız. Ayrıca Memlik Köy Konağı, Pir Sultan Abdal Cemevi, Macun Mahallesi Cami ve taziye evi, Şentepe Gündoğan Parkı, 16 dönümlük alana yeni hayvan barınağı gibi projelerimizde de çalışmalar devam ediyor. Yenimahalle alt yapı, üst yapı, asfalt, çevre düzenlemesi, kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda her mahalleye eşit hizmet götürerek adından övgüyle söz edilen ilçe konumuna geldi. Bu başarının altında Yenimahalle'nin emekçilerinin alın teri yatıyor. Bina yapımı hariç tüm hizmetlerimizi kendi araçlarımızı kullanarak kendi emekçilerimizle yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de doğru ve dürüst hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edilen Yenimahalle Belediyesi'nin yeni dönem bütçesi, 1 milyar 550 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara haberi | Yenimahalle'nin 2023 bütçesi 1 milyar 550 milyon - Son Dakika

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