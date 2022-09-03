Keçiören'de kurulan 'bostan' ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Keçiören'de kurulan 'bostan' ziyaretçilerini ağırlıyor

03.09.2022 12:39
Keçiören'de kurulan 'bostan' ziyaretçilerini ağırlıyor

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçede kurulan bostan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçede kurulan bostan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 20 dönümlük alana kurulan bostan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Keçiören muhtarları tarafından ziyaret edilen bostan, içinde yetişen mahsulleriyle büyük beğeni topladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da eşlik ettiği bostan gezisinde muhtarlar bostandan sebze ve yeşillik hasat etti.

Başkanı Altınok, ata tohumunun yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin teşvik edilmesi projesi çerçevesinde oluşturulan bostanda 22 tür tohumdan elde edilen sebze ve yeşilliğin yer aldığını söyledi. Altınok, "Ülkemiz verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretilebildiği bir zenginliğe sahip. Kalkınmanın yolu üretimdir. Bu anlamda ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için çiftçilerimize ücretsiz destek veriyoruz. Öte yandan belediye olarak örnek tarımsal üretim için büyük bir bostan kurduk. Rabbim üretimimizi bereketli eylesin" dedi.

Bostan ziyaretinde muhtarlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Keçiören'de kurulan 'bostan' ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

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