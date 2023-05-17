Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen Yaşar'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlarda bulunan 'Ankara Kuşu' Twitter hesabının sahibi gözaltına alındı - Son Dakika