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Ankara'nın ilçe adayları belli oluyor
ANKARA - AK Parti, Ankara'nın ilçelerinin açıklanacağı toplantı düzenliyor.
AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, ATO Congresium'da 25 İlçe Belediye Başkan adaylarının açıklanacağı toplantısında "Ankara Bizim Hepimizin" sloganıyla
gerçekleştiriliyor. Partililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda kalabalık olduğu görüldü. Toplantıda saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere hitap etmesi bekleniyor.
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