Ankara'ya Akıllı Ulaşım Sistemi Taşınıyor - Son Dakika
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Ankara'ya Akıllı Ulaşım Sistemi Taşınıyor

Ankara\'ya Akıllı Ulaşım Sistemi Taşınıyor
06.07.2026 11:07
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, K-AUS koridorunu Ankara'da kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru'nda elde edilen tecrübeyi Ankara'ya taşımayı hedeflediklerini söyledi. Uraloğlu, "Ankara Çevre Otoyolu'nda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, K-AUS alanında Türkiye'nin önemli bir altyapı oluşturduğunu belirterek, akıllı ulaşım sistemlerinin trafik güvenliği, seyahat konforu ve ulaşım verimliliğini artıran teknolojiler arasında yer aldığını ifade etti.

"İlk K-AUS koridorunu Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında kurduk"

Türkiye'nin ilk K-AUS Test ve Uygulama Koridoru'nun Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında oluşturulduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Yaklaşık 40 kilometrelik bu güzergahta akıllı ulaşım sistemlerine yönelik testler gerçekleştiriyoruz. 5G haberleşme altyapısıyla araçlar, yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleri arasında veri alışverişini test etmeye devam ediyoruz" dedi.

Söz konusu koridorda elde edilen deneyimlerin yeni projelere yön verdiğini belirten Uraloğlu, "Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında elde ettiğimiz tecrübeyi şimdi Ankara'ya taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara Çevre Otoyolu'nda proje çalışmalarımız devam ediyor"

Ankara Çevre Otoyolu'nun K-AUS çalışmalarının ikinci fazı kapsamında değerlendirildiğini belirten Uraloğlu, "Ankara Çevre Otoyolu'nda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz" dedi.

Uraloğlu, proje kapsamında akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğini belirterek, araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.

"Karayolları anlık izleniyor"

Türkiye genelinde akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi başta olmak üzere farklı bölgelerde kurulan merkezler aracılığıyla karayolu ağının anlık olarak izlenebildiğini kaydetti.

Uraloğlu, karayollarında sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, değişken trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, görüntü ve izleme sistemleri, araç algılayıcılar, olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ve tünel kontrol sistemlerinin yaygın şekilde kullanıldığını belirtti.

Fiber optik ağda hedef 20 bin kilometrenin üzerinde

Akıllı ulaşım sistemleri altyapısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Toplam 20 bin 141 kilometrelik fiber optik ağı karayollarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 7 bin 931 kilometrelik kesimi tamamladık. Yaklaşık 12 bin 210 kilometrelik kesimde ise hem yapım hem de proje çalışmalarımız sürüyor" ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma altyapısını dijitalleşme ve akıllı ulaşım teknolojileriyle güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'ya Akıllı Ulaşım Sistemi Taşınıyor - Son Dakika

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