Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Alanya\'da arıtma sorununu çözecek

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, temaslarda bulunduğu Alanya'da ilçenin arıtma sorununu Alanya Belediyesi ile iş birliği içinde çözeceklerini vurguladı. Mevcut arıtmanın olduğu bölgede yeni arıtma yapacaklarını belirten Başkan Böcek, "Projenin ihalesi için çalışıyoruz. En kısa sürede bu sorunu çözerek ilçemize modern bir tesis kazandıracağız" dedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya temaslarına Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatını ziyaretle başladı. Başkan Böcek'i, İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, il yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, partili yöneticiler, kadın ve gençlik kolları ile vatandaşlar karşıladı.

"Herkesle iş birliği içinde çalışacağız"

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı partililerimizin ve vatandaşlarımızın teveccühü ile ikinci kez kazandık. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi yeni dönemde de 19 ilçedeki belediye başkanlarımız ile iş birliği içinde sorunları çözmeye devam edeceğiz. Alanya'nın sorunlarını da biliyoruz. Osman Başkanımla birlikte çalışarak hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek ilçe teşkilatı ziyaretinin ardından Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti. Alanya'daki kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Böcek, "Yeni dönemde de Alanya ile birlikte Antalya'nın diğer ilçelerinde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Ürkmezer de, Alanya'nın turizm, tarım ve ticaret olmak üzere üç temel sektörünün daha da iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını belirterek, "Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğümüz ve Alanya Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 4-5 yıl sonra daha iyi noktalara geldiğimizi göreceğiz" dedi.

Başkan Böcek, daha sonra Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret etti. Alanya'da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, Alanya'da halkın desteğiyle büyük başarılar elde ettiklerini vurguladı. Alanya'ya 3 milyar 477 milyon TL'lik bir yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Böcek, "Alanya merkezin arıtma sorununu Alanya Belediyesi ile iş birliği içinde çözeceğiz. Mevcut arıtmanın olduğu yerde yeni arıtma yapacağız. Şimdi projesinin ihalesi için çalışıyoruz. En kısa sürede bu sorunu çözerek ilçemize modern bir tesis kazandıracağız. Antalya ve Alanya'yı azimle ve gururla yönetmeye devam edeceğiz" dedi

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Alanya'nın temel sorunlarının çözümünde Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde çalışacağız. İnanıyorum ki birlikte başaracağız" dedi. - ANTALYA