Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı EMITT Fuarı\'na Katıldı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (ANTAB) çatısı altında fuarda yer alan Antalya standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla dünyanın en büyük turizm fuarların biri olan EMITT 2024'de Antalya'yı tanıtıyor. Başkan Böcek, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Fuarı'nın açılışına bürokratları ile birlikte katıldı

Antalya standına yoğun ilgi

Antalya, fuarda Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan ANTAB çatısı altında yer alıyor. Turizm sektörünün buluşma noktası olan fuarda Antalya, Başkan Muhittin Böcek önderliğinde en iyi şekilde tanıtılıyor. Antalya'nın ilçeleri fuarda farklı özellikleriyle yer alarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor. Başkan Muhittin Böcek, EMITT Fuarı'nda Antalya ve ilçe stantlarında misafirlerini ağırlayarak Elmalı'ya özgü helva ikramında bulundu.

"Antalya'yı en güzel şekilde tanıtacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, EMİTT'in tüm dünyadan katılımcılar, tur operatörleri, turizm sektörü temsilcileri ve tatilcileri buluşturan bir fuar olduğuna dikkati çekerek, fuarda açtıkları stant ile Antalya'yı dünyaya en güzel şekilde tanıtacaklarını söyledi. Başkan Böcek, Antalya'nın geçen yıl tüm zamanların turizm rekorunu kırdığını belirterek "16 milyon yabancı, 10 milyon da yurdum insanıyla beraber 26 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir Antalya olarak inşallah 2024 yılında da daha çok ziyaretçisi olan bir turizm sezonu bekliyoruz. Turizmcilerimiz hem istihdamla ilgili hem de döviz geliriyle ilgili ülkemize ciddi bir katma değer sağlıyorlar. Burada olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, turizm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2024 yılının turizm açısından bereketli ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Tüm dünya ülkelerinden misafirlerimizi Antalya'mıza bekliyoruz" dedi. EMİTT Fuarı 9 Şubat 2024 tarihine kadar ziyarete açık kalacak. - ANTALYA