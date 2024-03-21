Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlarla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlarla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek engelli vatandaşların taleplerini dinledi ve yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerden bahsetti.

21.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:41
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette dernek üyeleriyle sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Böcek, "Sizler için hizmet etmek boynumun borcudur. Yeni dönemde de engel tanımayan vatandaşlarım için planladığımız birçok projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Engelsiz bir kent için projeler üreten çalışmalar yürüten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Engel tanımayan vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Böcek yeni dönemde gerçekleştireceği projelerden bahsetti.

"Engelsiz yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli bireylerin, yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, sorunlarına daha kolay ve daha hızlı çözüm bulabilmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

"Planlı kurallı bir kent hedefiyle çıktığımız yolda, engelli bireylerin ihtiyaçlarını dikkate alarak, sosyal yaşamda yer almaları için çaba gösteriyoruz. Antalya merkez ve ilçelerimizde bulunan engelli hizmet merkezlerimizle engellilerin sorunlarına daha kolay ve daha hızlı çözüm konusunda yardımcı oluyoruz. Engelsiz ulaşım araçlarımız ile bedensel engeli vatandaşlarımıza, hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki randevuları için ücretsiz ulaşım hizmeti vermekteyiz. Engelli vatandaşlarımıza, ihtiyaçları doğrultusunda; tekerlekli sandalye, beyaz baston, gıda, aşevi, eşya, giysi, nakdi ve ayni yardımlar yapıyor, danışmanlık-rehberlik hizmetleri veriyoruz. Evde bakım ekibimizdeki doktor ve hemşirelerimiz, engelli bireylerin sağlık kontrollerini yapmakta, engelli vatandaşlarımızın öz bakımları, ev temizliği gibi günlük ihtiyaçlarını gidermekteyiz."

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural'ı Başkan danışmanı olarak atadığını hatırlatan Başkan Böcek, "Kendisi sizlerin sesi olmakta, sizler adına en iyisinin yapılması için büyük gayret göstermektedir' dedi.

"Yeni projeler hazır"

Başkan Böcek, engellilere, yüzde 10 olan su indirim oranını yüzde 40'a çıkararak, daha çok destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. Yeni dönemde engelliler için hazırladıkları projelerden de bahseden Başkan Muhittin Böcek, "Engel tanımayan vatandaşlarımız için önümüzdeki dönem Pozitif Kart, Engelsiz Yaşam Evi ve Engelsiz Yerleşke gibi projelerimiz hazır. Muhittin Böcek olarak daha önce de söylediğim gibi aramızda hiçbir zaman engeller olmadı ve her zaman size destek olmaya devam edeceğim' diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural da Başkan Böcek'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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