Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in saat 11.00'den itibaren ilk ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Böcek'in, emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinin alınma süreci de başladı.

Öte yandan, gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı'nda parti yöneticileri bir araya geldi. Öğle saatlerinin ardından ilçe belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapılmasının planlandığı öğrenildi. - ANTALYA