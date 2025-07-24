Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneden Cezaevine Gönderildi

Antalya'da tutuklu bulunan ve İçişleri bakanlığı tarafından geçici tedbirle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası tekrar cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi. Covid-19 pandemisi döneminde geçirdiği ağır hastalık sonrası solunum ve akciğer sorunları yaşayan Böcek, cezaevindeki sağlık kontrolleri kapsamında Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Muhittin Böcek buradaki kontrol ve tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü. - ANTALYA