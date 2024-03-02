Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu\'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı. Başkan Böcek, hayata geçirdikleri ANTSU projesi ile Antalyalılara Kumluca'dan çıkardıkları kaynak suyunu piyasanın üçte bir fiyatına sunduklarını belirterek, "Damacana 75-80 TL olmuş. Biz 25 TL'den veriyoruz. Vatandaş ucuz su ile buluşuyor" dedi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, ilçe başkanları ve adayları, meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar, STK temsilcileri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan SKM açılışında 5 yıllık süre içerisinde Kumluca'ya yapılan hizmetlerin anlatıldığı film izlendi.

Antalya Kumluca'nın suyunu içiyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Kumlucalı vatandaşların karşısına Kumluca Karaağaçta Büyükşehir Belediyesi'nin ANTSU tesislerinde çıkartılan su ile sahneye çıktı. Başkan Muhittin Böcek, "Bu suyu Kumluca Karaağaç'tan çıkartıyoruz. Kumluca'nın suyu. Antalyalı vatandaşımız Kumluca'nın suyunu içiyor. Damacana 75-80 TL olmuş. Biz 25 TL'den veriyoruz. Vatandaş ucuz su ile buluşuyor" dedi.

"Yaraları birlikte sardık"

Kumluca'da geçtiğimiz yıl meydana gelen sel olayını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, Finike'nin 2 mahallesinde ve Kumluca'da meydana gelen sel olayında itfaiye ekipleriyle birlikte gece yola çıkarak Kumluca'ya gelerek vatandaşların yaralarını sardıklarını söyledi. Antalya'da 21 halimiz var diyen Başkan Muhittin Böcek, 1921 tüccar ve komisyoncumuzla her zaman bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. Kumluca'da çiftçi kart projemizi hayata geçirdik. Dijital Tarım uygulamasını ilk Kumluca'da başlattık. Köylülerimize, üreticilerimize gerekli tohum, fide ve ilaç desteği gibi her alanda yanında olduk. Benim Kumluca'da çok emeğim var. Dereli içinde Gölcük de çift sürdüm. Kumlucalı arkadaşlarımızla birlikte çok çalıştık. Kumluca'da 41 mahalle muhtarımızla toplantı yaparak, kimseyi ayırt etmeden hizmetlerimizi yaptık. Kumluca'da muhtarlarımızdan, STK temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda yapılması gerekenleri talepler doğrultusunda hayata geçirdik" dedi.

"Kumluca'ya 855 milyon TL yatırım"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca'da hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Kumluca'ya 855 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı. Başkan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "ASAT bölgemize 211 km içme suyu hattı, 18 km kanalizasyon hattı döşedi. 159 km yol yatırım yaptık. Kumluca'nıza güreşlerin, deve güreşi, konser ve birçok etkinliğin yapılabileceği Atatürk Stadyumu'nu kazandırıyoruz. Kumca Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi, Kumluca Yaş Sebze Meyve Paketleme Tesisi, Kumluca Sebze Meyde Kurutma Tesisi, Beykonak'ta Kapalı Devre Tarımsal Sulama Tesisi, sel afet döneminde gerekli destekleri sağladık. Dijital Tarım uygulamasını ilk Kumluca'da başlattık. Köylülerimize, üreticilerimize gerekli tohum, fide ve ilaç desteği gibi her alanda yanında olduk. Eğitim yardımları, sosyal yardımlarla vatandaşımıza dokunduk. Köylümüzün kentlimizin oylarını talibim. Sizlerin oyunu beş yıl daha namusum gibi koruyacağıma söz veriyorum."

"Böcek bizim babamız oldu"

Kumluca Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Köleoğlu da, göreve geldikten sonra asrın felaketi pandemi dönemi, daha sonrasında da büyük bir sel felaketi yaşadıklarını hatırlatarak, "Sorunlarımızı Başkan Böcek'in masasına götürdük. Yardım istedik zorlu süreçte bizim babamız oldu. Sıcak asfaltımızı yaptı. Kumluca Atatürk Stadyumunu işbirliğiyle ilçemize kazandırdı. Batı ilçemizin en büyük camisi yapılıyordu. 8 yıl tamamlanamamış yarısına kadar gelmiş bir cami inşaatını da yine Büyükşehir ve Kumluca Belediyesi olarak bitirdik" dedi.

"Çılgın projemiz insan"

Köleoğlu, ötekisi olmayan bir Kumluca oluşturmak için çıktığı yolda Antalya Büyükşehir ve Kumluca Belediyesi işbirliğiyle Kumluca'nın kalkınması, mutlu bir kent olması için çalıştıklarını belirterek, " Bugüne kadar 50 projeyi hayata geçirdik. İnsan odaklı çalıştık, gerçekleştirdik. 50 icraat gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 yıl için 36 projemiz daha var. Kumluca ittifakı ve ruhuyla doğru olduğumuza inanıyoruz ve destek istiyoruz" diye konuştu

"Törenle açıldı"

Konuşmaların ardından Kumluca CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek'e çiçek takdim etti. Daha sonra Başkan Böcek ve Köleoğlu, tüm katılımcılarla sahneden kurdele keserek Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. - ANTALYA