Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarlarla bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarlarla bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Antalya'nın 19 ilçe muhtar temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, ikinci beş yıllık dönemde Antalya'ya yapılması gereken projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

24.07.2024 10:53  Güncelleme: 10:58
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Antalya'nın 19 ilçe muhtar temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, ikinci beş yıllık dönemde Antalya'ya yapılması gereken projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç ve ilçe muhtar dernekleri başkanları ziyaret etti. Muhtarlara ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, yeni seçilen muhtar ve dernek başkanlarına da yeni görevlerinde başarılar diledi.

" Türkiye'ye 3 yıllık tasarruf tedbirleri geldi"

Antalya'nın 913 mahallesi olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Muhtarlar benim çalışma arkadaşlarımdır. İkinci beş yıllık dönemimizde yapılması gereken bütün projeleri hayata geçireceğiz. İlçe ziyaretlerimizde her zaman olduğu gibi muhtarlarımız ile bir araya geleceğiz. Sizler vatandaşın dertleri dertlenerek bu sorunları bana aktarıyorsunuz. Bu süreçte Türkiye'de 3 yıllık bir tasarruf tedbirleri geldi. Sizler de bu konuları iyi biliyorsunuz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. 'Herkesin Başkanı' olarak tüm Antalya'nın emrinde olacağım" dedi.

"Antalya'ya güzel hizmetler kazandıracağız"

Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde muhtarların su, elektrik ve internet ücretlerini belediye tarafından ödeyerek örnek bir çalışma başlattıklarını aktaran Muhittin Böcek, "Büyükşehir Belediye Meclisi'nde diğer belediye başkan arkadaşlarıma bu konuyu örnek almalarını ileteceğim. Antalya turizm, tarım ve ticaretin başkentidir. Geçtiğimiz dönem hiçbir bahanenin arkasına sığınmadım. Antalya'ya birçok proje kazandırdık ve halkımızın takdiriyle yeniden belediye başkanı seçildim. 3 bin 311 kilometre yer altına su hattı döşedik. Bunu 30 büyükşehir arasında yapan yok. 514 kilometre kanalizasyon, 2 bin 656 kilometre yol yaptık. Önümüzdeki beş yıllık süreçte de bana oy veren vermeyen ayrımı yapmadan tüm Antalya'mıza en güzel hizmetleri yapacağız" diye konuştu.

Ziyaret anısına dernek başkanları Başkan Muhittin Böcek'e çiçek takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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