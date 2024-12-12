Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Tarım Destekleri 2024\'te Devam Edecek

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarım sektörünün güçlü bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için, her zaman çiftçinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Hep birlikte daha güçlü bir tarım sektörü için 2025 yılında da el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim ortamı oluşturmak için 2024 yılında da tarımsal desteklemeler ile çiftçilerin yanında yer aldı. Kaliteli fide ve fidan konusunda üreticileri destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında 19 bin 571 adet fide-fidan hibesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda üreticilere hünnap, defne, zeytin, ceviz, badem, Antep fıstığı gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerin fidanları dağıtıldı. Yine üreticilere destek olmak amacıyla 10 bin adet nergis soğanı ve 5 bin adet frezya soğanı verildi. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aksu, Elmalı, Serik, Korkuteli, Döşemealtı ve Manavgat'ta ise 10 bin 400 kilogram silajlık mısır tohumu hibe edildi.

"Verimi azaltabilecek etkenler en aza indirildi"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı üretimin daha sağlıklı sürdürülebilmesi konusunda da destekler gerçekleştirdi. Bitkilerde verimi azaltabilecek dış etkileri en aza indirmek için 2000 kilogram bordo bulamacı, 12 bin kilogram tarımsal kaolin kili ile 300 bin adet sarı ve mavi yapışkan tuzak dağıtıldı. 2022 yılından bu yana kültür mantarı üreticileri tarafından dönüşümlü olarak kullanımı devam eden elektrikli tuzaklar 2024 yılında da üreticinin kullanımına sunuldu.

2024 yılında yaşanan fırtına, sel ve hortum gibi afetlerin ardından da üreticilerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlerde seraları zarar gören üreticilere 310 bin metrekare sera naylonu desteğinde bulundu. Dijital Tarım Projesi kapsamında da seraları don afetinden korumak amacıyla dağıtımı ve kuruşlumu gerçekleştirilen 300 adet ısı/nem sensörünün kullanımına devam edildi.

"Eğitim desteği sağlandı"

Sadece maddi karşılığı olan desteklerle değil, aynı zamanda tarımsal bilgi ve deneyim paylaşımıyla da çiftçilerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal eğitimler ile çiftçilerin en yeni tarım teknikleri ve verimli üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladı. Üreticilere toprak analiz desteği de verildi.

"2025 yılında da destekler sürecek"

Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım sektörünün güçlü bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için, her zaman çiftçinin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Başkan Böcek, "Tarım sektörünün gelişmesini ve çiftçilerimin refahını artırmayı kendimize bir görev bildik. Fide, fidan, tohum ve diğer desteklerimizle çiftçilerimizin üretim kapasitelerini artırmalarına ve Antalyamızın tarımsal üretim gücünü daha da yukarıya taşımalarına yardımcı oluyoruz. Bu desteklerin, hem ekonomik açıdan hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir tarım sektörü için 2025 yılında da el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA