Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Taslak Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Taslak Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin 2025 Yılı Taslak Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı taslak bütçesi 39 milyar lira olarak belirlendi ve oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Muhittin Böcek, ASAT'ın 2025 yılı taslak bütçesinin 27 milyar 250 milyon TL olduğunu duyurdu.

18.11.2024 18:10  Güncelleme: 18:13
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 39 milyar lira olarak belirlenen 2025 yılı taslak bütçesi Büyükşehir Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürlüğü ile birlikte Antalya'nın 19 ilçesinde 913 mahallesine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. ASAT'ın 2025 yılı taslak bütçesi de 27 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi'nin devam toplantısı gerçekleştirildi. 55 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Performans Raporu ve 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Taslak Bütçesi kabul edildi. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinin 39 milyar olarak belirlendiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Performans programı görüşüldü

Mecliste ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı performans programı görüşüldü. Performans programlarının hazırlanan 5 yıllık stratejik planın yıllık uygulaması olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "2025 yılı performans program'nda 36 performans hedefi, 215 faaliyet, 154 performans göstergesi bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin 2025 Mali Yılı Bütçesi de Performans Programı'na uygun olarak hazırlanmıştır. 2025 yılı mali bütçesi toplam 39 milyar TL'dir" dedi.

Başkan Böcek, 2025 yılı bütçesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"2024 yılı gelir bütçemiz 14 milyar artı 3 milyar ek bütçeyle 17 milyar TL olup, yüzde 94 arttırılarak 2025 yılı için 33 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. 6 milyar TL borçlanma öngörülerek denklik sağlanmıştır. 19 ilçemizin bütçeleri kendi meclislerince onaylanmış, Büyükşehir Meclisimizde görüşülmek üzere gönderilmiştir. 2024 yılında Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemizin toplam bütçeleri 41 milyar 847 milyon TL iken, 2025 yılında yüzde 83'lük artışla Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemizin toplam bütçeleri 76 milyar 581 milyon TL olacaktır. Antalya'mıza şimdiden hayırlı olsun."

İlçe belediyelerinin bütçeleri kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı taslak bütçesinin ardından 19 ilçenin 2025 yılı bütçe taslakları da oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bütçelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Antalya'mızın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde el birliğiyle en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Bütçelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

ASAT bütçesi de kabul edildi

Büyükşehir Meclis Toplantısı'nın ardından ASAT Genel Kurulu yapıldı. ASAT 2025 yılı performans programı ve mali yılı taslak bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. ASAT'ın 2025 yılı taslak bütçesi 27 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Muhittin Böcek, ASAT'ın Antalya'nın dört bir yanında önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "ASAT'ın taslak gider bütçesinde 14 milyar 766 milyon lira ile yatırımlar ilk sırada yer almıştır. 30 büyükşehir belediyesi arasında bu bir rekordur. Bütçenin yüzde 34'lük pay ile 9 milyar 273 milyon lirası mal ve hizmet alımına ayrılmış, bunun da 2 milyar 760 milyon lirasını elektrik gideri oluşturmaktadır. ASAT Genel Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet vermeye her yıl olduğu gibi 2025 yılında da devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Taslak Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Taslak Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
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