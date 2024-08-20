Antalya'da Belediye Başkanının Makam Koltuğu ve Masası Haczedildi - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Belediye Başkanının Makam Koltuğu ve Masası Haczedildi

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'ne alacaklı firma tarafından icra yoluyla haciz işlemi uygulandı. Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasında bulunan koltuk ve eşyalar haczedilerek adliye yediemin deposuna götürüldü.

20.08.2024 23:21
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Antalya'da belediye başkanının makam koltuğu ve masası haczedildi

Belediye başkanının makam odası haczedilerek yediemin deposuna götürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'ne alacaklı firma tarafından icra yoluyla haciz işlemi uygulandı. Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasında bulunan koltuğu ve eşyalar haczedilerek adliye yediemin deposuna götürüldü.

Antalya'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Yerel ve Mahalli İdareler Seçimi'nde Döşemealtı Belediye Başkanlığına seçilen Menderes Dal'ın makam odasında bulunan koltuk ve eşyalar haczedildi. Bir önceki dönemde yapılan ihaleyi kazanan bir firma Döşemealtı Belediyesi'nde alacaklarını tahsil edemeyince icra yoluyla haciz işlemi başlattı. Öğlen saatlerinde belediye hizmet binasına gelen alacaklı firma avukatları ve icra memurları belediye yetkililerinden borçların ödenmesi yönünde bir teminat alamayınca Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasında bulunan eşyalar için haciz işlemi gerçekleştirdi. Başkan Dal'ın makam odasında bulunan masası, makam koltuğu, oturma grupları, TV, avize, masaj koltuğu, dolaplar, komidinler tek tek kayıt altına alınarak haczedildikten sonra gelen kamyona yüklenerek Adliye Yediemin Deposu'na götürüldü.

"Hepinizi tanıyoruz"

Yaşanan haciz işleminin ardından bir video yayınlayan Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, "4.5 aylık belediye icraatı dönemimizde şeffaf olduk, bundan sonra da şeffaf olacağız. 1.5 milyar TL borç ile devraldığımız Döşemealtı Belediyesi'nde yaptığımız işler bu 4.5 ayda semeresini gösterdi. Bir takım çevrelerin aldıkları kazançların sonucunda bugün belediyemize icra getirdiler. Hepinizi tanıyoruz. Şeffaf olmaya, ahlaklı ve vicdanlı olmaya devam edeceğiz. Döşemealtı halkına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bundan şüpheniz olmasın, dimdik ayaktayız. Belediye icraatları belediye makamında yapılmaz. Döşemealtı'nın sokaklarında caddelerinde yapılır. Bunu da hepinize göstereceğiz" dedi.

Belediye binasına borç tablosunu astırmıştı

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve yönetimi göreve geldikten kısa bir süre sonra belediye binasına kendilerinden önce iki dönem belediyeyi yöneten ve aynı zamanda partilisi olan CHP'li Başkan Turgay Genç ve yönetiminden devraldıkları mali tablonun bulunduğu pankartı belediye binasının girişine asmıştı. Tahakkuka bağlanmış emanetlerde bekleyen borçlar, esnaf-müteahhit, personel, kamulaştırma, kurum borçları ve kredilerin yer aldığı tabloda belediyenin toplam borcunun 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş olduğunu gösterir pankartla vatandaşı bilgilendirmişti. Eski başkan Turgay Genç ve CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaların ardından pankart asıldığı yerden indirilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Belediye Başkanının Makam Koltuğu ve Masası Haczedildi - Son Dakika

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