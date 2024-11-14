Antalya\'da İlk Halk Lokantası Açıldı

Politika

Manavgat Belediyesi, Antalya'daki ilk Halk Lokantası'nı hizmete açtı. Vatandaşlara destek olmayı hedefleyen lokantada, 60 TL'ye 4 çeşit yemek sunuluyor.

Açılış töreninde konuşan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Manavgat Belediyesi Halk Lokantası'nın Antalya'da açılan ilk halk lokantasını olduğunu belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise halk lokantalarının, belediyelerin sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlayışını pekiştiren önemli projeler olduğuna değindi. Adem, "Belediye Başkanımızın halkının yanında olduğunu gösterdiği, dayanışma ruhunun en üst seviyede tutulacağı halk lokantasının açılışında bulunmaktan mutlu ve gururluyum. Antalya'da ilk halk lokantası açılışını yapıyoruz, İl Başkanımın da söylediği gibi devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da, belediye olarak hedeflerinin sadece altyapı ve hizmet üretmek olmadığını, Manavgat halkının mutluluğu ve refahı için de projeler geliştirdiklerini vurguladı. Kara, "Yola çıkarken hedefimiz, mutlu bir Manavgat'tı. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi. Belediye olarak Manavgat'ta birçok projeye imza attıklarını belirten Kara, bu lokantanın da bu vizyonun bir parçası olduğunun altını çizdi. Kara, projeye katkı sağlayan iş insanları Erol Okutan ve Kemal Taş'a teşekkür ederek, "İyilik bulaşıcıdır. Onlar belki istemese de bu iyiliği paylaşmak gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek projeler ve hedefler

Başkan Niyazi Nefi Kara, halka yönelik projelere devam edeceklerini belirterek, "Birlik ve dayanışma içinde daha birçok güzel projeye imza atacağımıza inanıyorum. Yola çıkarken dediğimiz gibi, 'Mutlu bir Manavgat' için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ile vatandaşlar katıldı. - ANTALYA