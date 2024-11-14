Antalya'da İlk Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Antalya'da İlk Halk Lokantası Açıldı

Antalya\'da İlk Halk Lokantası Açıldı

Manavgat Belediyesi, Antalya'daki ilk Halk Lokantası'nı hizmete açtı. Lokantada 60 TL'ye 4 çeşit yemek sunulurken, açılışta belediye başkanı ve siyasi isimler halka yönelik projelerin önemine vurgu yaptı.

14.11.2024 12:02  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi, Antalya'daki ilk Halk Lokantası'nı hizmete açtı. Vatandaşlara destek olmayı hedefleyen lokantada, 60 TL'ye 4 çeşit yemek sunuluyor.

Açılış töreninde konuşan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Manavgat Belediyesi Halk Lokantası'nın Antalya'da açılan ilk halk lokantasını olduğunu belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise halk lokantalarının, belediyelerin sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlayışını pekiştiren önemli projeler olduğuna değindi. Adem, "Belediye Başkanımızın halkının yanında olduğunu gösterdiği, dayanışma ruhunun en üst seviyede tutulacağı halk lokantasının açılışında bulunmaktan mutlu ve gururluyum. Antalya'da ilk halk lokantası açılışını yapıyoruz, İl Başkanımın da söylediği gibi devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da, belediye olarak hedeflerinin sadece altyapı ve hizmet üretmek olmadığını, Manavgat halkının mutluluğu ve refahı için de projeler geliştirdiklerini vurguladı. Kara, "Yola çıkarken hedefimiz, mutlu bir Manavgat'tı. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi. Belediye olarak Manavgat'ta birçok projeye imza attıklarını belirten Kara, bu lokantanın da bu vizyonun bir parçası olduğunun altını çizdi. Kara, projeye katkı sağlayan iş insanları Erol Okutan ve Kemal Taş'a teşekkür ederek, "İyilik bulaşıcıdır. Onlar belki istemese de bu iyiliği paylaşmak gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek projeler ve hedefler

Başkan Niyazi Nefi Kara, halka yönelik projelere devam edeceklerini belirterek, "Birlik ve dayanışma içinde daha birçok güzel projeye imza atacağımıza inanıyorum. Yola çıkarken dediğimiz gibi, 'Mutlu bir Manavgat' için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ile vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Manavgat, antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya'da İlk Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:25:44. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da İlk Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.