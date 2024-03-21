Antalya\'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Sedir Mahallesi\'nde iftar düzenledi

Politika

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Sedir Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Birliğimizi beraberliğimizi devam ettirelim, bütün Türkiye'ye ilham verelim" dedi.

Başkan Uysal, belediyenin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde Sedir Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftarda, CHP Muratpaşa İlçe yönetimi, CHP kadın ve gençlik kolları yönetimi, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Mahalleliye 'Hayırlı Ramazanlar' dileğinde bulunan Başkan Uysal, her gün seçim koordinasyon merkezi ve belediyenin düzenlediği iftar yemeklerinde çeşitli partilerin yönetimleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Hiçbir ayrıma mahal vermediklerini belirten Uysal, "Burada herkes var. Herkes ev sahibi burada. Muratpaşa böyle bir ev" dedi. Başkan Uysal, "Bütün bu ahval ve şerait içinde dahi bizler için görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Kuvayı Milliye çatısı altında buluşmak, memleketimizi muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirelim, bütün Türkiye'ye ilham verelim" diye konuştu. Uysal, iftar öncesi ise Turgut Reis Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. - ANTALYA