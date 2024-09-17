Antalya'da Su Sorunu Çözüldü: Güzelyurt Mahallesi'nde Su Üretim Tesisi Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Su Sorunu Çözüldü: Güzelyurt Mahallesi'nde Su Üretim Tesisi Kuruldu

Antalya\'da Su Sorunu Çözüldü: Güzelyurt Mahallesi\'nde Su Üretim Tesisi Kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aksu ilçesindeki Güzelyurt Mahallesi'ne kurulan su üretim tesisi, çevre mahallelerin su ihtiyacını karşılayarak yaz aylarında yaşanan su sorununu çözüme kavuşturdu.

17.09.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri tarafından, Aksu ilçesinde bulunan Güzelyurt Mahallesi'nde, çevre mahallelerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla su üretim tesisi kuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'daki önemli bir altyapı sorununu çözüme kavuşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri tarafından, Aksu ilçesinde bulunan Güzelyurt Mahallesi'ne su üretim tesisi kuruldu. Kurulan tesis sayesinde, Kemerağzı, Karaçalı, Ermenek ve Altıntaş Mahallelerinde yazın artan nüfus yoğunluğu nedeniyle yaşanan su sorunları çözüme kavuşturuldu. Tesiste işletime alınan 2 adet ilave sondaj sayesinde, çevre mahallelerdeki vatandaşlar kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşmuş oldu.

"Mahalleli stabil suya kavuştu"

ASAT İçme Suyu Şube Müdürü Sercan Yanık, "Güzelyurt Mahallesi'nde yazın artan nüfus dolayısıyla basınç düşüklüğü şikayetleri oluyordu. Buradaki su üretim tesisimizi devreye soktuk. 2 adet ilave sondajla birlikte Kemerağzı, Karaçalı, Ermenek ve Altıntaş mahallelerinin su sorunu çözüme kavuştu. Devreye almadan önce altyapı çalışmalarımızı yaptık. Sonrasında laboratuvar için uygun numune alabilmek adına 48-72 saat arası bekledik. Ardından laboratuvara giden numunelere mikrobiyolojik ve kimyasal testler uygulandı. İstenen sonuçlar geldikten sonra da su hattını ana şebeke hattına bağlayıp, abonelere dağıtılmasını sağladık. Çalışmadan sonra bu mahalleler sağlıklı ve stabil suya kavuşmuş oldu." dedi.

"Antalya için çalışmalar devam edecek"

ASAT Su Üretim Şube Müdürlüğü'nde Bakım ve Onarım Şefi olan Metin Karakuş, vatandaşın talepleri doğrultusunda, sorunu gidermek için 2 sondaj devreye alındığını söyledi. Karakuş, "Buradaki sorunu çözüme kavuşturduk. Ekiplerimiz doğan sorunları çözüme kavuşturmak, vatandaşa sağlıklı su verebilmek için 7/24 çalışmakta. ASAT olarak bundan sonra da çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Su Sorunu Çözüldü: Güzelyurt Mahallesi'nde Su Üretim Tesisi Kuruldu - Son Dakika

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