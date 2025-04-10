Antalya'da Ukrayna-Türkiye Dostluğuna Çınar Ağaçlı Sembolik Tören - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Ukrayna-Türkiye Dostluğuna Çınar Ağaçlı Sembolik Tören

Antalya\'da Ukrayna-Türkiye Dostluğuna Çınar Ağaçlı Sembolik Tören

Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ağaç dikme töreninde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Belediye Başkanı Ümit Uysal, iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olarak çınar ağacı dikti. Etkinlikte barış mesajları verildi.

10.04.2025 14:17  Güncelleme: 14:32
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Ukrayna ve Türkiye arasındaki dostluğun simgesi olarak Ukrayna Kültür Parkı'nda birlikte çınar ağacı dikti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Güzeloba Mahallesi Örnekköy bölgesinde bulunan Ukrayna Kültür Parkı'nda iki ülke arasında dostluk sembolü olarak ağaç dikme töreni gerçekleştirildi. Başkan Uysal ve Bakan Sibiha'nın da katıldığı etkinlik, İstiklal Marşı ve Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte modern Ukrayna edebiyatının kurucusu kabul edilen Taras Shevchenko da unutulmadı. Parkta yer alan Shevchenko rölyefi önüne Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan mavi ve sarı çiçekler bırakıldı.

Muratpaşa'da barış kültürü

Törende konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa'da yaşayan çok sayıda Ukraynalı kent sakiniyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları söyledi:

"Muratpaşa'mız çok farklı toplulukların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir yer. Ukraynalı komşularımızın da ayrı bir yeri var. Onlar her zaman barışçı. Onlar her zaman şehrimizin estetiğine, günlük yaşamına çok katkıda bulunuyorlar. Ukraynalı komşularımızla gurur duyuyoruz."

"Her masumun yanındayız"

Başkan Uysal, konuşmasında dünyada yaşanan savaşlara dikkat çekti ve "Savaşlara karşıyız. Dünya savaşlarında zarar gören masum insanların her zaman yanındayız. Bu park da dostluğumuzun bir sembolü" dedi.

Konuşmasında Nazım Hikmet'in "Shevchenko'nun Kalemi" isimli şiirinden bir dörtlüğe de yer veren Başkan Uysal, iki ülke arasında kurulmuş olan bu barış köprüsünün kültürel temeller üzerine daha da güçleneceğini vurguladı.

Teşekkür ve dostluk mesajı

Bakan Sibiha ise, "Tarihi bağlarımız halklarımız arasında asırlardır süregelen bir dostluk oluşturuyor" diyerek dostluklarının nişanesi olan bu park için Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Ukrayna'nın geleneksel kostümleriyle sahne alan iki ayrı koro ekibinin Ukrayna'ya özgü şarkıları seslendirmesinin ardından tören sona erdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Ukrayna-Türkiye Dostluğuna Çınar Ağaçlı Sembolik Tören - Son Dakika

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