Antalya haberleri! Barbaros Hayrettin Paşa'nın adı Kepez Balık Pazarı'nda yaşatılacak - Son Dakika
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Antalya haberleri! Barbaros Hayrettin Paşa'nın adı Kepez Balık Pazarı'nda yaşatılacak

03.10.2022 15:17
Antalya haberleri! Barbaros Hayrettin Paşa'nın adı Kepez Balık Pazarı'nda yaşatılacak

Antalya haberler... Kepez Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında Kepez Balık Pazarındaki Camiye, Osmanlı'yı deniz imparatorluğu haline getiren Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın ismi verildi.

Kepez Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında Kepez Balık Pazarındaki Camiye, Osmanlı'yı deniz imparatorluğu haline getiren Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın ismi verildi.

Kepez Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısında 22 yazılı, 1 önerge olmak üzere 23 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediye Meclis Başkan Vekili Süleyman Acar başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Grup sözcülerinin dilek ve temennilerini aktarmalarının ardından, meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ekim ayı meclisinde Göksu, Çankaya, Beşkonak, Baraj, Varsak Şelale, Varsak Karşıyaka, Varsak Altıayak, Karşıyaka, Esentepe Mahallelerindeki açık pazar alanlarının kapalı semt pazarına dönüştürülmesiyle ilgili gündem maddesi oy birliğiyle komisyona sevk edildi. Varsak Mahallesi'nde 10 yıl süreyle Kepez Belediyesi ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanlığı arasında ortak proje yapılması da meclis gündemine geldi. Kepez Belediyesi'nin balıksırtı mimarisinde yapımını tamamladığı ve faaliyete başlayan Kepez Balık Pazarı'nda yer alan camiye isim verilmesi de meclise önerge olarak sunuldu. Kepez Balık Pazarı'ndaki camiye Akdenizi bir Türk gölü haline getiren Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Barbaros Hayreddin Paşa, Kepez Belediyesi, Kepez, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya haberleri! Barbaros Hayrettin Paşa'nın adı Kepez Balık Pazarı'nda yaşatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri! Barbaros Hayrettin Paşa'nın adı Kepez Balık Pazarı'nda yaşatılacak - Son Dakika
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