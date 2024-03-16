Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, \'Forum Muratpaşa: Büyük Uzlaşı\' projesiyle Türkiye\'ye yayılacak bir uzlaşının başlayacağını söyledi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönemde başlayacak 'Forum Muratpaşa: Büyük Uzlaşı' projesiyle, Muratpaşa'dan kurulacak uzlaşının Türkiye'ye yayılacağını söyledi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, 'Forum Muratpaşa: Büyük Uzlaşı' projesiyle dünyanın, Türkiye'nin ve şehirlerin yaşadığı sorunların çözümünü ve daha iyi bir hayatın şartlarını konuşacaklarını söyledi. Düzenli aralıklarla toplanacak forumda gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunundan küresel yoksulluğa, popüler kültüre dünyayı ve ülkeyi etkileyen sorunlar ele alınacak.
Forum Muratpaşa: Büyük Uzlaşı projesiyle, Muratpaşa'nın Türkiye'nin Davos'u olacağını söyleyen Başkan Uysal "Bütün Türkiye'yi bir araya getirip konuşacağız. Amacımız ortak bir akla varmak" dedi. Farklı görüşlerden insanların Forum Muratpaşa'da buluşmasının şehrin ve ülkenin iklimini değiştireceğini, barışı, birlik ve beraberliği beraberinde getireceğini dile getiren Başkan Uysal gelişim için ilk adımın da ancak birlikte uzlaşıyla mümkün olacağını ifade etti. Başkan Uysal, Muratpaşa'dan başlayarak kurulacak bu uzlaşının muhakkak Türkiye'ye yansıması olacağını belirterek "Muratpaşa'dan atılan her adımın Türkiye'ye yansıması var" dedi. - ANTALYA
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