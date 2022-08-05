Antalya'da yayla yolları ve banklar yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yayla yolları ve banklar yenilendi

05.08.2022 12:48
Antalya'da yayla yolları ve banklar yenilendi

Antalya'nın, Alanya ilçesinde kırsal 7 mahallenin yayla yollarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, Muratpaşa'da ise halk plajındaki banklar yenilendi.

Antalya'nın, Alanya ilçesinde kırsal 7 mahallenin yayla yollarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, Muratpaşa'da ise halk plajındaki banklar yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya'nın kırsal mahallelerindeki asfalt, yol bakım onarım, asfalta hazırlık, şarampol açma çalışmaları yaptı. Son olarak Mahmutlar, Kargıcak, İshaklı, Aliefendi, Keşefli, Beyreli ve Fakırcalı mahallelerinin yayla yollarındaki bakım onarım çalışmaları da tamamlandı. Yayla yollarının yanı sıra Bayırkozağacı Mahallesi'nin 8 kilometrelik grup yolunda da asfalta hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Lara Birlik Halk Plajı'nda oturma alanları yenileniyor

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Muratpaşa'daki Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında çeşitli sebepler ile deforme olan banklar yenilendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının atölyesinde yenilenen bank ve piknik masaları yerlerine monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da şadırvan musluklarını çalan şüpheli yakalandı Alanya'da şadırvan musluklarını çalan şüpheli yakalandı Alanya narko timler, 3 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirdi Alanya narko timler, 3 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirdi
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Alanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya'da yayla yolları ve banklar yenilendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:02 Sol kolundaki ağrı için hastaneye giden Civan Canova'dan üzen haber
11:40 CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır
11:43 CHP'li İzel Zenginobuz üniversite sınavı öncesi soruları aldığını itiraf etti: Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım
11:28 Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor
11:29 Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alan öğrencilerin KPSS'deki cevap anahtarları incelemeye alındı
11:21 DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS uyarısı: Soruşturma sürecini bulandırmaya çalışıyorlar, asılsız haberlere itibar etmeyin
11:11 Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı
11:05 Yazları kışa döndü! Türkiye "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla kavrulduğu sırada Ardahan'da termometreler sıfırın altında
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm!
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 12:48:33. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da yayla yolları ve banklar yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement