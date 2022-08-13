Kaş Belediyesinden aşure ikramı - Son Dakika
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Kaş Belediyesinden aşure ikramı

13.08.2022 11:52
Kaş Belediyesinden aşure ikramı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Süleyman Çavuş Camii önünde aşure dağıtımı yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Süleyman Çavuş Camii önünde aşure dağıtımı yapıldı.

Kaş Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişiye aşure ikram etti. Merkez Süleyman Çavuş Camii önünde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cuma namazı sonrası düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, aşure dağıttı. AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin ve MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak da aşure dağıtımına katıldı.

Başkan Mutlu Ulutaş, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak, bu süreçte dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiğini, aşurenin ortak bir değer olduğunu söyledi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kaş Belediyesinden aşure ikramı - Son Dakika

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