Başkan Mutlu Ulutaş, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak, bu süreçte dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiğini, aşurenin ortak bir değer olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kaş Belediyesi, Süleyman Çavuş, Hisarcık, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kaş Belediyesinden aşure ikramı - Son Dakika

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