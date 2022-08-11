Çamyuva kapalı pazar yerinin temeli atıldı - Son Dakika
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Çamyuva kapalı pazar yerinin temeli atıldı

11.08.2022 16:02
Çamyuva kapalı pazar yerinin temeli atıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Çamyuva kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Çamyuva kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreni, kurban kesimi ve duaların okunmasıyla başladı. Dualardan sonra kapalı pazar yerinin temeli atıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, temel atma töreninde yaptığı açıklamasında, Kemer'e bir kapalı pazar yeri daha kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Pazar yerinde çalışmaların çok hızlı ilerlediğini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, "Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerimizden sonra Çamyuvamıza da kapalı pazar yerini yapıyoruz. 2 bin 262 metrekarelik bir alanda 5 tane sabit dükkanı olacak. Buradaki pazarımızda 116 pazarcı kapasiteli. Çok güzel bir pazar yeri olacak. Hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Çamyuvamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Çamyuva Mahallesi'nde yapılan temel atma törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, meclis üyeleri Mustafa Tıraş, Ferhan Fidan, belediye birim müdürleri, belediye Çamyuva mahalle sorumlusu Özgür Şahin, belediye Tekirova mahalle sorumlusu Adem Barış, Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir, Kiriş Mahalle Muhtarı Faiz Çetin, yüklenici firma sahibi Tuncer Değer ve davetliler katıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Necati Topaloğlu, Antalya, Kemer, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çamyuva kapalı pazar yerinin temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çamyuva kapalı pazar yerinin temeli atıldı - Son Dakika
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