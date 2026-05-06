Aoun'dan Naim Kasım'a Tepki

06.05.2026 02:23
Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Hizbullah liderinin İsrail ile görüşmeyi 'ihanet' olarak nitelendirmesine karşı çıktı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın "İsrail ile görüşme, ülkeyi istikrarsızlaştıracak büyük bir günah" ifadelerine tepki göstererek, "İhanet, ülkelerini yabancı çıkarlara hizmet etmek için savaşa sürükleyenler tarafından yapılır" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım'ın "İsrail ile görüşme, ülkeyi istikrarsızlaştıracak büyük bir günah" açıklamasına Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'dan tepki gecikmedi. Kasım'ın ifadelerinin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Aoun, İsrail ile müzakere etmenin "ihanet" olmadığını belirterek, "İhanet, ülkelerini yabancı çıkarlara hizmet etmek için savaşa sürükleyenler tarafından yapılır" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Aoun, "Güney halkı daha ne kadar topraklarımızda başkalarının savaşlarının bedelini ödemeye devam edecek? Eğer savaş Lübnan için olsaydı onu desteklerdik, ancak amacı başkalarının çıkarlarına hizmet etmek olduğunda, bu savaşı tamamen reddediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ateşkes, İsrail ile yapılacak sonraki her türlü müzakere için gerekli ilk adım"

Lübnan'daki savaş ve İsrail ile gelecekte yapılacak müzakerelere ilişkin hükümetin tutumuna ilişkin de sosyal medya hesabından açıklama yapan Aoun, "Çabaları yürüten ABD tarafına en başından itibaren, ateşkesin İsrail ile yapılacak sonraki her türlü müzakere için gerekli ilk adım olduğunu bildirdik" ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "İsrail, Lübnan topraklarında kara, deniz ve hava yoluyla sivil ve askeri hedefler ile diğer devlet hedefleri dahil olmak üzere Lübnan'daki hedeflere karşı herhangi bir saldırı operasyonu gerçekleştirmeyecektir" ifadelerinin geçtiği ABD açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Bunun Lübnan'ın resmi tutumu olduğunu söyleyen Aoun, buna aykırı açıklamalar yapan herhangi bir yapının yetkisi olmadığını belirtti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

