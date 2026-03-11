APP Plakalar için 1 Nisan'a Kadar Ceza Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

APP Plakalar için 1 Nisan'a Kadar Ceza Yok

11.03.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, APP plaka uygulamasıyla ilgili 1 Nisan'a kadar ceza uygulanmayacağını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Amerikan pres plakalarla (APP) ilgili, "1 Nisan'a kadar süre verdik vatandaşımıza. Yani bu döneme kadar genelde rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Uygulanan cezaları da talimat verdim, sileceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemenin 27 Şubat'ta yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu APP plakalarla ilgili de sahada bir sıkıntı olduğunu, yığılma olduğunu gördüm. Hatta cuma günü memleketin Konya'da da vatandaşların sıraya girdiklerini, uzun kuyruklar oluşturduklarını görünce bununla ilgili bir tedbir almamız gerektiğini değerlendirdik arkadaşlarımızla beraber. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz. Herhangi bir cezai işlem de uygulamayacağız onlara. Yalnız vatandaş plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa bunun 4 bin lira para cezası var. Onlar yürürlükte şu anda. Bir de yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var; 'Sahte plakalar' diyoruz biz onlara. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında. Şu anda yürürlükte. Onunla ilgili sadece işin plaka tarafı değil; güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda kullanılması var, düzensiz göçte kullanılması var. Yani işin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte, onunla ilgili herhangi bir esnetme yok" diye konuştu.

APP plaka denetimlerinin değiştirilmesi için vatandaşlara 1 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını aktaran Çiftçi, "Vatandaşımız mağdur olmasın, herhangi bir şekilde sıkıntıya girmesin diye bu bahsettiğim oynanan plakalarla ilgili, değiştirilen plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar bir süre verdik vatandaşımıza. Yani bu döneme kadar genelde rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da talimat verdim, sileceğiz. Multimedya sistemlerinin de üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika APP Plakalar için 1 Nisan'a Kadar Ceza Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:57:19. #7.13#
SON DAKİKA: APP Plakalar için 1 Nisan'a Kadar Ceza Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.