APP Plakalar için 1 Nisan'a Kadar Ceza Yok

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Amerikan pres plakalarla (APP) ilgili, "1 Nisan'a kadar süre verdik vatandaşımıza. Yani bu döneme kadar genelde rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Uygulanan cezaları da talimat verdim, sileceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemenin 27 Şubat'ta yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu APP plakalarla ilgili de sahada bir sıkıntı olduğunu, yığılma olduğunu gördüm. Hatta cuma günü memleketin Konya'da da vatandaşların sıraya girdiklerini, uzun kuyruklar oluşturduklarını görünce bununla ilgili bir tedbir almamız gerektiğini değerlendirdik arkadaşlarımızla beraber. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz. Herhangi bir cezai işlem de uygulamayacağız onlara. Yalnız vatandaş plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa bunun 4 bin lira para cezası var. Onlar yürürlükte şu anda. Bir de yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var; 'Sahte plakalar' diyoruz biz onlara. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında. Şu anda yürürlükte. Onunla ilgili sadece işin plaka tarafı değil; güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda kullanılması var, düzensiz göçte kullanılması var. Yani işin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte, onunla ilgili herhangi bir esnetme yok" diye konuştu.

APP plaka denetimlerinin değiştirilmesi için vatandaşlara 1 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını aktaran Çiftçi, "Vatandaşımız mağdur olmasın, herhangi bir şekilde sıkıntıya girmesin diye bu bahsettiğim oynanan plakalarla ilgili, değiştirilen plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar bir süre verdik vatandaşımıza. Yani bu döneme kadar genelde rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da talimat verdim, sileceğiz. Multimedya sistemlerinin de üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.